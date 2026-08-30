В России готовят результаты генетического анализа по частице мощей Дмитрия Донского: что известно

Антропологи взяли для генетического анализа частицу мощей Дмитрия Донского Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российские исследователи взяли частицу мощей Дмитрия Донского для последующего генетического анализа. Итоги вскоре будут известны. Сейчас результаты готовятся, уведомил заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов в диалоге с ТАСС.

Эксперт сообщил, что крышка саркофага отреставрирована. Ее уже вернули на место. Специалистам предстоит восстановить надгробницу, поделился планами исследователь.

"Совпал и возраст - по словам антропологов, это человек от 33 лет, не младше, до 40, не старше. Дмитрий Донской умер как раз на 39-м году жизни", - проинформировал Андрей Баталов.

Днями ранее Казанский собор в Петербурге собрал вокруг себя толпы православных верующих. В город доставили десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Это событие стало редкой возможностью для православных прикоснуться к мощам и попросить о здоровье для себя и близких.