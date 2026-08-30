Лето заканчивается, пора готовиться к Новому году: как отдыхаем на зимние праздники

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца лета остается один день. Через четыре месяца россиян ждут новогодние каникулы. В 2027 году праздники продлятся 11 дней. Об этом свидетельствует производственный календарь.

В будущем году зимние каникулы будут на день короче, чем предыдущие новогодние выходные. В 2026-м праздники длились 12 дней. Количество выходных связано с переносами. В следующем году их не ожидается.

Работающие пятидневку россияне в 2027-м будут отдыхать почти 5 месяцев с учетом отпусков, выходных и праздничных дней. Как рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова, граждан ждет 118 выходных и отпуск в 28 дней. Подсчет выходных важен для планирования, расчета часов и поиска времени на подработку, добавила она.