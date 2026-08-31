Мирошник: Киев отказывается забирать огромное количество тел солдат ВСУ Фото: REUTERS.

Армия Украины несет огромные потери в личном составе. При этом киевское руководство отказывается забирать тела погибших солдат ВСУ. Дело в выплатах и компенсациях семьям, которые украинские власти хотят оттянуть. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в диалоге с РИА Новости.

Дипломат сообщил, что Москва неоднократно предлагала установить гуманитарную паузу для перевозки тел солдат ВСУ. Украинцы видят в таких инициативах "политическую подоплеку". Вместе с тем Киев скрывает данные о потерях и не желает выплачивать огромные суммы родным погибших, уточнил посол МИД.

"Мы предлагали украинской стороне прийти самим забрать тела, сделать гуманитарную паузу для того, чтобы они могли забрать тела своих военных, потому что их было очень много. Но Киев такого рода гуманитарные предложения с нашей стороны принимает только в самом крайнем случае", - заключил Родион Мирошник.

В Киеве заявили, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский лжет о потерях армии. На самом деле они превышают 30 тысяч боевиков в месяц.