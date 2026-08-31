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НовостиВ мире31 августа 2026 1:09

"На охране воздушного пространства": Узбекистан получил китайские истребители Chengdu J-10C

Китайские истребители заступили на дежурство в ВВС Узбекистана
Алина КОЧНЕВА
Китайские истребители заступили на дежурство в ВВС Узбекистана. Фото: Yu Hongchun/XinHua/Global Look Press

Китайские истребители заступили на дежурство в ВВС Узбекистана. Фото: Yu Hongchun/XinHua/Global Look Press

Власти Узбекистана получили боевые самолеты из Китая. Истребители типа Chengdu J-10C уже заступили на дежурство в местных ВВС. Так сказано в сообщении Минобороны Узбекистана в Telegram-канале.

Страна получила минимум шесть китайских истребителей. Однако общий контракт может предусматривать и большее количество боевых самолетов.

"Современные истребители на охране воздушного пространства нашей страны", - подписало кадры полета Минобороны Узбекистана.

Ранее в Тихом океане прошло российско-китайское патрулирование. В это время к бомбардировщику Ту-95МС попытался приблизиться американский F-35. Китайский истребитель J-16 и российский боевой самолет Су-35 смогли вовремя его заблокировать, сообщил портал Sohu.