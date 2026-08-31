Венгр сел в чужой самолет и вылетел к АЭС: его остановили истребители

В Венгрии подняли в воздух истребители из-за угнанного самолета Фото: REUTERS.

Житель Венгрии решил угнать гражданский самолет. Он поднялся на борт и вылетел в сторону действующей атомной электростанции. В результате мужчину остановили военные самолеты. Истребители почти мгновенно подняли в воздух. Деталями истории поделился министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди в соцсетях.

По его данным, мужчина захотел "испытать" легкомоторный самолет. Борт был припаркован в городе Калоча. Оттуда мужчина начал свой маршрут.

"Он вылетел в сторону "Пакша". Радары Вооруженных сил Венгрии немедленно засекли самолет", - сообщил Ромулус Русин-Сенди.

Как стало известно, позже борт совершил аварийное приземление. Самолет заметили на подсолнуховом поле. Угонщик получил легкие травмы и продолжил маршрут. Мужчина попросил помощи у проезжавшего мимо автомобилиста. Водитель помешал преступнику скрыться. К настоящему моменту злоумышленник задержан. Он находится в полицейском отделе.

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