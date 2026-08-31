Варвикко: Финляндия теряет почти миллиард евро в год из-за закрытых с РФ границ. Фото: IMAGO/Jussi Nukari/GLOBAL LOOK PRESS

После того, как Финляндия закрыла границы с Россией, страна теряет почти миллиард евро в год из-за отсутствия российских туристов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

По его словам, российские путешественники приносили казне Финляндии почти миллиард евро в год. Причем, польше половины от этой суммы оставалась н востоке и юго-востоке страны. Потому именно на эти части Финляндии, где экономика и инфраструктура выстраивалась с ориентацией на туристов из РФ, пришелся самый сильный экономический удар. Местный бизнес потерял клиентов.

«Доходы гостиниц, ресторанов и спа-центров резко сократились», - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что экономика Восточной Финляндии пришла в глубокий упадок после прекращения туристических поездок граждан России и закрытия пограничных пунктов пропуска. Спустя несколько лет после фактического закрытия восточной границы населенные пункты в Восточной Финляндии так и не смогли компенсировать потери.

Финский экс-депутат Ано Туртиайнен назвал катастрофой для Финляндии закрытие границы с РФ. Политик заявил, что любой приехавший сейчас в страну россиянин разочаруется положением дел в ней.