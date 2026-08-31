"Мы стоим твердо": Мадуро из тюрьмы опубликовал трогательный пост внукам и детям

Мадуро опубликовал снимки из тюрьмы. Фото: соцсети бывшего президента Венесуэлы

Бывший венесуэльский лидер Николас Мадуро уже несколько месяцев находится в американской тюрьме. Вместе с ним за решеткой оказалась супруга Силия Флорес. Николас Мадуро опубликовал на страничке в соцсети Х послание детям и внукам. Он выложил свои новые снимки и написал трогательный пост.

"Маленький подарок любви и надежды", - озаглавил текст экс-президент Венесуэлы.

Политик назвал небольшим презентом свои фотографии из тюрьмы. На снимках он выглядит похудевшим, но вполне бодрым. Бывший венесуэльский лидер адресовал послание не только близким, но и всем "благородным людям", которые переживают за судьбу пары.

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы стоим твердо, с сердцем, полным вашей любви, той любви, которая приходит к нам в виде молитвы, постоянных действий, солидарности и истинной поддержки", - написал Николас Мадуро.

Он поблагодарил тех, кто помнит и поддерживает. Политик призвал детей и внуков насладиться "маленьким подарком" в виде фотографий "с радостью и надеждой".

"Как говорит Апостол Павел: "Но во всем этом мы одерживаем великую победу благодаря тому, кто возлюбил нас", - привел цитату Николас Мадуро.

Экс-президент Венесуэлы пообещал родным оставаться сильным и уверенным. Он подчеркнул, что Бог не оставит пару в трудную минуту. Политик также выразил надежду на возрождение Венесуэлы.

"Благословения", - завершил пост Николас Мадуро.

После похищения политик первым делом поблагодарил сторонников за письма и слома поддержки. Он считает, что внимание от неравнодушных людей придаст моральных сил и устойчивости. Николас Мадуро вышел на связь в первый раз спустя более чем неделю после похищения. Он сообщил, что у них с супругой все в порядке.

Все заседания по делу Николаса Мадуро проходят в США. Так, в Нью-Йорке несколько месяцев назад завершился второй такой раунд. Дата начала процесса по-прежнему остается неизвестной. Сроки будут определены позже. Защита экс-президента Венесуэлы продолжает настаивать на полном закрытии дела. Ее аргумент строится вокруг того, что из-за американских санкций обвиняемые лишены возможности оплачивать услуги адвокатов. Однако суд этот довод не убедил.