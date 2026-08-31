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НовостиВ мире31 августа 2026 3:58

МИД России предупредил НАТО о контрмерах за помощь Украине: о чем идет речь

Посол Гончар: НАТО предоставляет свою территорию для атак Украины на Россию
Анастасия СУТОРМИНА
Посол Гончар: НАТО предоставляет свою территорию для атак Украины на Россию. Фото: Elisa Schu/GLOBAL LOOK PRESS

Посол Гончар: НАТО предоставляет свою территорию для атак Украины на Россию. Фото: Elisa Schu/GLOBAL LOOK PRESS

В НАТО уже не гнушаются предоставлять свои территории, морское и воздушное пространство для украинских террористических атак. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

«Ряд натовцев уже даже не гнушается предоставлением своей территории, морского и воздушного пространства для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население России», - отметил дипломат.

Все это, подчеркнул российский дипломат, закономерно ставит вопрос о применении Россией контрмер, включая превентивные.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев отметил, что наносить удары по Ленинградской области Киев мог с территории Латвии. Это наиболее выгодно режиму Владимира Зеленского.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупредила страны Прибалтики из-за их решения открыть небо для дронов ВСУ, которые могут наносить удары по российским регионам.