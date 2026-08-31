"Не все получили сообщение": поляки недовольны отсутствием оповещений об атаках на Украину

Поляков с задержкой оповестили об ударах по Украине Фото: REUTERS.

Жители Польши раскритиковали местные оперативные центры из-за неэффективной работы с оповещениями. Они посетовали на приход сообщений об ударах по Украине с сильными задержками. Скандал охватил восточную часть Польши, известила газета Kurier Lubelski.

Поясняется, что предупреждение об угрозе воздушной атаки должно было прийти жителям Люблинского воеводства. В итоге уведомления поступили или с сильными задержками, или не пришли вовсе.

"По словам жителей, не все получили сообщение с предупреждением о начале атаки. Некоторые сообщили, что получили еще одно сообщение, но уже с отменой предупреждения", - пишет газета.

При этом в Польше прошли общегосударственные учения "ALARM 2026". По всей стране протестировали систему оповещения населения. Сирены тревоги прозвучали во всех субъектах.