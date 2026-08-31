Назван средний чек букета к 1 сентября: какие цветы предпочитают дарить россияне учителям

Средняя цена букета в России к 1 сентября составляет 4 800 рублей. Фото: Shatokhina Natalya/GLOBAL LOOK PRESS

В 2026 году средняя цена букета к 1 сентября составляет составляет 4 800 рублей. При этом россияне по-прежнему предпочитают дарить учителям розы. Об этом со ссылкой на данные «Мегамаркета» сообщает ТАСС.

«Средний чек на букет к 1 Сентября составляет 4 800 рублей. 41% заказов приходится на букеты стоимостью от 3 000 до 5 000 рублей», - отметили собеседники агентства.

Чуть мень россиян, 32 процента покупателей, останавливают свой выбор на композициях дороже пяти тысяч рублей, еще около четверти покупают букеты не дороже 1 500 - 3 000 рублей.

При этом по-прежнему, в 90 процентах случаев, покупатели выбирают розы. На втором и третьем месте по популярности в этом году оказались хризантемы и пионы. Вместе с тем, 75 процентов заказов - это монобукеты. И только четверть - сборные композиции.

Ранее руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров цветочного маркетплейса Flowwow Вероника Перетягина сообщила, что медианный чек на цветы в этом августе составляет 3 250 рублей, это на 6% больше, чем годом ранее. То есть в среднем рост цен на цветы вполне укладывается в рамки инфляции.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко добавил, что средняя цена букета к 1 сентября в этом году колеблется в районе 2500–3500 рублей. Это тот компромисс между «красиво» и «не разорительно», который выбирает большинство.