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НовостиВ мире31 августа 2026 5:09

«Разносят на кусочки!»: Трамп опубликовал ИИ-видео с иранским островом

Трамп опубликовал ИИ-видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Трамп опубликовал ИИ-видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк

Трамп опубликовал ИИ-видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social два видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта.

«Остров Харк разносят на кусочки!!!» — написал американский лидер.

На одном из коротких видео показаны ракетные удары по расположенным на побережье объектам, на другом — пожары и взрывы. При этом глава Белого дома не пояснил, по какой причине разместил эти кадры. Данных о том, что американские военные наносили удары по Харку, не было.

Остров Харк расположен в Персидском заливе и является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Через него до начала конфликта проходила значительная часть экспорта иранской нефти.

Ранее Трамп уже допускал возможность установления американского контроля над островом и другими объектами иранской нефтяной инфраструктуры. МИД Ирана на эти угрозы ответил, что иранские войска «готовы поприветствовать» военных США на острове Харк.

Трамп опубликовал ИИ-видео с нанесением ударов по иранскому острову Харк