Ученые на пороге победы над некоторыми видами рака: опасную болезнь смогут лечить уже через несколько лет Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Российский академик Александр Гинцбург заявил, что человечество может победить сразу несколько смертельно опасных видов онкологии уже в ближайшие три-шесть лет. Речь идет о меланоме, мелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке. Такой оптимистичный прогноз ученый озвучил в беседе с РИА Новости.

Руководитель центра имени Гамалеи уточнил, что пока рано говорить о победе над всеми видами рака, однако по перечисленным заболеваниям есть большая уверенность в успехе. По его словам, ключом к этому станет развитие иммунной онкотерапии. Врачи планируют сочетать персонализированные вакцины, созданные под каждого пациента, с препаратами, которые снимают «блокировку» с иммунных клеток.

Ученый пояснил, что именно такое комбинированное воздействие на опухоль считается наиболее перспективным направлением. Он полагает, что прогресс в этой области позволит добиться значительных результатов в лечении указанных видов рака в обозримом будущем. Специалисты уже активно работают над этой методикой.

Стоит отметить, что в России, как и во многих других странах мира, медики фиксируют устойчивое снижение заболеваемости раком легких, пищевода, желудка, а также полости рта и гортани.