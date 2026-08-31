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НовостиОбщество31 августа 2026 5:31

Ученые рассказали, ждать ли магнитных бурь на этой неделе

ИКИ РАН: магнитных бурь на этой неделе не ожидается
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
ИКИ РАН: магнитных бурь на этой неделе не ожидается

ИКИ РАН: магнитных бурь на этой неделе не ожидается

Фото: REUTERS.

Магнитных бурь на Земле в ближайшую неделю не ожидается. Усиление геомагнитной активности, прогнозировавшееся на пятницу–субботу, завершилось умеренными возмущениями, не достигшими уровня магнитной бури. Об этом сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

Сейчас геомагнитная активность немного повышена, однако уже более двух суток остается в зеленой зоне. Ученые отметили, что прошедшее событие оказалось значительно слабее первоначального прогноза, который допускал магнитные бури до уровня G3. По данным ИКИ РАН, выброс солнечной плазмы, вероятно, прошел в стороне от Земли.

Прогноз на неделю оценивается как благоприятный. Солнце проявляет минимальную активность, а вероятность сильных вспышек близка к нулю. При этом на Солнце наблюдается большое количество протуберанцев, однако большинство из них расположено на высоких широтах, поэтому их выбросы в сторону Земли маловероятны.