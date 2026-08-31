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НовостиПолитика31 августа 2026 5:43

Зеленский усилил собственную охрану: на это есть одна причина

Военэксперт Марочко: Зеленский усилил меры безопасности из-за опасений за жизнь
Семен ЗИМИН
Зеленский усилил собственную охрану: на это есть одна причина

Зеленский усилил собственную охрану: на это есть одна причина

Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в последнее время всерьез обеспокоился собственной безопасностью и значительно ужесточил меры её обеспечения. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на информацию из собственных источников.

«Зеленский на прошедшей неделе значительно усилил меры собственной безопасности, опасаясь за свою жизнь. Параноидальное настроение у нелегитимного украинского президента усилилось в преддверии так называемого украинского Дня независимости и продолжается до сих пор», — уточнил специалист.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина никогда не была по-настоящему суверенным государством. Он напомнил, что ещё с 1990-х годов республика фактически перешла на содержание западных стран.

Константинов добавил, что настоящая независимость не может существовать у тех, кто зависит от чужих финансовых вливаний. Политик подчеркнул, что сегодня Киев содержит Запад, а тот, кто платит, всегда диктует условия и «заказывает музыку».