В Таиланде выясняют причины смерти россиянина в квартире кондоминиума на Пхукете

Генконсул Иванов: тело россиянина найдено в квартире кондоминиума на Пхуткете. Фото: Teera Noisakran/GLOBAL LOOK PRESS

В квартире кондоминиума на острове Пхукет в Таиланде найдет тело россиянина предположительно 42-43 лет. Сейчас его ставили в морг для установления причин смерти. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов.

«К нам поступила информация о поступлении тела умершего россиянина в морг», - отметил дипломат.

До этого местные СМИ писали, что до момента обнаружения тело россиянина пролежало в квартире около трех дней. Полиция не нашла в апартаментах следов борьбы, а на теле мужчины следов физического воздействия. Сейчас в морге проводят аутопсию для установления причин смерти россиянина.

Напомним, в конце июня в Таиланде трагически погиб 44-летний гражданин России. Его нашли мёртвым в гостиничном номере на острове Пхукет после того, как друзья не могли связаться с ним трое суток.

А в феврале этого года на пляже у смотровой площадки в Таиланде был найден мертвый российский турист с тяжелой травмой головы. 36-летний Ильяр Бичурин был обнаружен 5 февраля другим иностранцем на острове Ко Самуи. Сразу после этого его тело доставили в полицию, которая начала расследование. Из-за особенностей рельефа местности добраться до места происшествия было сложно.