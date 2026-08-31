В Тюменской области арестовали 18-летнего парня за оправдание терроризма Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области 18-летний парень оказался за решеткой из-за своих высказываний в интернете. Ялуторовский районный суд принял решение заключить его под стражу до середины октября по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом «КП-Тюмень» сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие считает, что молодой человек разместил в сети материалы, которые были расценены как поддержка террористической деятельности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России.

Законодательство за подобные действия предусматривает серьезное наказание, вплоть до семи лет лишения свободы. Также суд может дополнительно запретить осужденному занимать определенные должности на срок до пяти лет. В ходе судебного заседания обвиняемый и его защитник ходатайствовали о применении более мягкой меры пресечения, прося оставить фигуранта под домашним арестом.

Ранее житель Барнаула признан виновным в публичном оправдании терроризма, а также в призывах к экстремистской деятельности в интернете. Ему дали шесть лет колонии общего режима.