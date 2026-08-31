Уголовное дело против миллиардера Ильи Трабера прекращено Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

С петербургского миллиардера Ильи Трабера сняли обвинения в убийстве. Уголовное преследование бизнесмена полностью прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката предпринимателя.

Ключевым моментом в расследовании расправы над депутатом Александром Петровым стали показания бывшего водителя Игоря Лыкова. Преступление было совершено в Ленинградской области еще в 2020 году. Лыков трудился у Трабера и его делового партнера Владимира Даниленко на протяжении полутора лет.

Позже водитель был осужден за мошенничество. Отбыв наказание, он отправился в зону специальной военной операции. Там Лыков попал в плен и дал интервью украинскому блогеру, в котором рассказал о своей работе на бизнесменов.

В 2025 году мужчина вернулся в Россию в рамках обмена пленными. После возвращения его привлекли к делу в качестве свидетеля. Представители защиты Трабера и Даниленко посчитали, что Лыков мог оговорить их из мести, так как убежден, что был осужден по их наводке.

Напомним, что Трабер и Даниленко были задержаны в Ленинградской области в июне прошлого года. Суд арестовал их по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. Также под стражей оказались двое предполагаемых исполнителей преступления. Сам Илья Трабер с самого начала категорически отрицал свою причастность к гибели депутата.