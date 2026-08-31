Пискарев предупредил о возможном сборе данных россиян через сайты иноагентов. Фото: Russian State Duma Photo Service/GLOBAL LOOK PRESS

Россиянам следует осторожнее переходить по ссылкам на ресурсах иноагентов и запрещенных организаций в преддверии выборов из-за риска сбора персональных данных. Об этом предупредил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, подобные попытки предпринимаются с территории иностранных государств. Данные пользователей могут собираться при переходе по ссылкам на программы, приложения и различные файлы.

«Персональные данные собираются при переходе граждан по ссылкам, размещенным на ресурсах иностранных агентов, а также нежелательных или экстремистских организаций», — сказал Пискарев.

Среди таких материалов депутат назвал боты для «протестного голосования», агитационные материалы и обучающие программы для активистов. Граждан также могут призывать отправлять фотографии с избирательных участков, регистрироваться на тренинги и подавать заявки на участие в массовых акциях под обещания сохранения анонимности.

Пискарев заявил, что полученные таким способом сведения могут использоваться западными спецслужбами для совершения преступлений либо давления на самих граждан. Он также напомнил о запрете на взаимодействие с организациями, признанными в России нежелательными, экстремистскими и террористическими.

Ранее Пискарев предупредил о попытках западных неправительственных организаций дестабилизировать обстановку в России перед сентябрьскими выборами. По его словам, зарубежные структуры финансируют проекты, направленные на дискредитацию избирательного процесса и создание протестной активности.