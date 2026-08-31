Серп у горла и замок на ноге: в Польше несколько лет исследовали захоронение "вампира"

Историк Петрухин назвал уникальным погребение "вампира" в Польше Фото: Юлия АЛЕХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Польше завершилось многолетнее исследование уникального захоронения XVII века, обнаруженного близ деревни Пень. По словам доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института славяноведения РАН Владимира Петрухина, погребение не имеет аналогов в мировой археологической практике, поскольку впервые объединило сразу два мощных защитных магических обряда против восставших мертвецов.

Останки принадлежат молодой девушке со скандинавскими корнями в возрасте 18-20 лет. Могила располагалась на заброшенном кладбище для отверженных за пределами освященной земли. Несмотря на высокий социальный статус покойной, на что указывают остатки головного убора, расшитого золотом и серебром, современники панически боялись ее даже после смерти. Вероятно, здесь сыграл статус чужестранки.

Чтобы предотвратить возвращение «упыря», на могиле применили беспрецедентные меры предосторожности. Напротив горла девушки был уложен железный серп лезвием вниз, а на палец левой ноги повешен замок. Исследователи отмечают, что серпы и замки по отдельности фиксировались археологами в разных уголках Европы, но их совместное использование в одном погребении задокументировано впервые.

Как пояснил Петрухин, в народных поверьях острой железо символически преграждало путь из могилы, а замок «запирал» способность мертвеца вредить живым. Находка в деревне Пень стала ярким подтверждением того, как страх перед неизвестным рождал жуткие ритуалы, оставившие след в истории на долгие столетия.

«Вампиром мог стать всякий, погибший насильственной смертью или не избывший свой жизненный срок... Польское погребение действительно уникальное по набору предметов, направленных на нейтрализацию потенциально опасного покойника», — объясняет ученый.

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