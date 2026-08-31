Названы категории россиян, имеющие право на две пенсии с сентября Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Шесть категорий россиян с сентября могут претендовать на одновременное получение сразу двух пенсий. Об этом ТАСС рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ РАНХиГС Нина Гукасова.

Право на вторую выплату имеют военнослужащие и сотрудники силовых ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ), продолжившие трудиться в гражданской сфере, федеральные госслужащие, граждане с инвалидностью вследствие военной травмы, а также участники Великой Отечественной войны и обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». В список также вошли члены семей погибших военнослужащих, космонавты и работники летно-испытательного состава.

Для назначения второй страховой пенсии необходимо соблюсти ряд условий: иметь не менее 15 лет гражданского стажа, накопить от 30 пенсионных коэффициентов и достичь установленного возраста (в 2026 году — 64 года для мужчин 1962 года рождения и 59 лет для женщин 1967 года рождения).

Гукасова отметила, что страховая пенсия в этом случае выплачивается без фиксированной части (которая в 2026 году составляет 9584 рубля), но подлежит общей индексации. Для оформления выплаты гражданам нужно подать заявление через Социальный фонд, МФЦ или портал госуслуг.

Ранее в Госдуме напомнили, что неработающим пенсионерам в России гарантируется выплата не ниже прожиточного минимума. При необходимости начисляется доплата. Пенсия предоставляется при достижении определенного возраста; при нехватке стажа или коэффициентов назначается социальная пенсия.