Пьяный подросток устроил GTA в реальной жизни: угнал спорткар, удирал от полиции и врезался в самолёт Фото: REUTERS.

В американском штате Нью-Гэмпшир на несколько часов закрывали аэропорт Портсмута из-за погони с участием нетрезвого несовершеннолетнего водителя. Убегая от полиции, парень на Ford Mustang протаранил ограждение, а затем врезался в стоявший на стоянке самолет и трактор. Подробностями делится New York Post.

За рулем угнанного авто находился 17-летний Уайатт Сили, который, по данным стражей порядка, был сильно пьян. Полицейские заметили машину, числившуюся в розыске, и попытались остановить её около 20:30 на одной из улиц Портсмута. Однако водитель проигнорировал требование и скрылся, при этом двигался он с выключенными фарами.

В итоге иномарка пробила забор международного аэропорта, столкнулась с трактором и небольшим воздушным судном, после чего заглохла. Сили задержали и отвезли в больницу для медосвидетельствования. В ходе погони никто не пострадал.

Теперь юноше грозит суд. Ему предъявили обвинения в пьяном вождении, неподчинении полиции и непристойном поведении после ДТП, а также в неосторожной езде. Слушания по данному делу назначены на 9 сентября в местном окружном суде.

Ранее KP.RU рассказывал, как 17-летний подросток купил иномарку и устроил погоню с полицией на Камчатке. Родителям юного лихача выписали штрафов на 30 тысяч рублей.