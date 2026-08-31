Буданов* сдал Зеленского с потрохами: интервью главы ОП открыло глаза Западу Фото: REUTERS.

Признание руководителя ОП Украины Кирилла Буданова* фактически опровергает официальные данные Киева о безвозвратных потерях среди военнослужащих. По мнению западных обозревателей, его слова свидетельствуют о том, что ситуация на линии боевых действий для украинской армии складывается гораздо тяжелее, чем признается властями. Об этом пишет The Telegraph.

Буданов* заявил, что ВСУ необходимо ежемесячно призывать не менее 30 тысяч человек. Он отметил, что это минимальный порог, позволяющий сохранять боеспособность действующей армии. В публикации подчеркнули, что из этого заявления можно сделать вывод: реальные потери значительно превышают те цифры, которые озвучиваются официальными лицами.

Напомним, что главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал цифру в 50 тысяч погибших военных с начала специальной военной операции. Однако журналисты обратили внимание на то, что в феврале этого года он приводил другую статистику — 55 тысяч.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник также высказал мнение, что реальное положение дел скрывается от общества. Он утверждает, что жители страны уже не доверяют данным, которые публикует администрация Зеленского и он сам.

Как сообщало МО РФ, потери украинской армии только за первое полугодие 2026 года составили более 223 тыс. военнослужащих

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга