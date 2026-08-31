ФСБ: в Крыму задержаны двое россиян, передавших Киеву данные об объектах МО РФ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Крыму задержали двоих россиян, которые передавали спецслужбам Киева информацию об объектах Министерства обороны России. Об этом сообщает ФСБ.
«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность граждан России 1968 и 1974 годов рождения, причастных к деятельности спецслужб Украины», — сообщили в ведомстве.
Мужчин завербовал сотрудник сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Кроме сбора информации об объектах Минобороны России, мужчины публиковали в интернете проукраинские националистические материалы, а также готовили схроны с СВУ на территории полуострова.
Ранее ФСБ задержала 21-летнего координатора поджогов в Калининградской области.
До этого ФСБ опубликовала видео задержания 18 украинских диверсантов в Крыму.