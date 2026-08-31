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НовостиВ мире31 августа 2026 7:03

Автомобиль взорвался около полицейского участка в Мексике, есть пострадавшие

Автомобиль взорвался в Мексике в момент народных гуляний
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Автомобиль взорвался около полицейского участка в Мексике, есть пострадавшие

Автомобиль взорвался около полицейского участка в Мексике, есть пострадавшие

Фото: REUTERS.

В мексиканском городе Охокальенте произошёл мощный взрыв у здания местной полиции. Заложенное в припаркованном автомобиле устройство сработало в тот момент, когда на площади проходили народные гуляния. Как сообщает BFM TV, в результате теракта есть пострадавшие.

По информации издания, инцидент случился во время празднования дня святого покровителя города. Взрывной волной и осколками ранило ещё 15 человек, среди пострадавших оказался и младенец. Всех раненых доставили в местные больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Предварительное следствие указывает на то, что бомба была заложена участниками преступных группировок, которые действуют в этом регионе. Территория Охокальенте и соседних муниципалитетов в штате Сакатекас на протяжении последних трёх лет остаётся зоной ожесточённого противостояния. Конфликт развернулся между могущественным наркокартелем «Новое поколение Халиско» и одной из фракций картеля «Синалоа».

Стоит напомнить, что ещё в феврале этого года мексиканские власти отчитались об успешной ликвидации лидера «Нового поколения Халиско» — Рубена Осегеры Сервантеса, известного по прозвищу Эль Менчо.