Труп младенца обнаружили в мусорном баке: мать до сих пор не нашли Фото: REUTERS.

В Сиднее местный житель обнаружил тело мертвого новорожденного мальчика в мусорном баке у многоквартирного дома. Трагедия произошла на западе города, и полиция уже оцепила место происшествия для выяснения всех обстоятельств. Об этом пишет Daily Mail.

По данным правоохранителей, страшная находка была сделана, когда житель Оберна выкидывал мусор. Прибывшие на вызов экстренные службы подтвердили, что в частном контейнере на Харроу-роуд лежал младенец. Детективы начали расследование этого инцидента.

Исполняющий обязанности суперинтенданта полиции Даррен Слай сообщил журналистам, что личность матери пока не установлена. Он отметил, что ребенок мог пробыть в контейнере до 36 часов. Полиция серьезно обеспокоена здоровьем роженицы и настоятельно советует ей немедленно обратиться в больницу.

Сейчас проводятся необходимые медицинские обследования, чтобы определить, родился ли ребенок живым.

Ранее в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону в мусорном контейнере во дворе многоэтажки обнаружили мертвого новорожденного. Правоохранители сразу возбудили уголовное дело.