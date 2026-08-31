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НовостиВ мире31 августа 2026 7:19

Скотленд-Ярд сообщил о 169 задержаниях на первом дне карнавала в Ноттинг-Хилле

В Лондоне проходит крупнейший уличный фестиваль Европы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Скотленд-Ярд сообщил о 169 задержаниях на первом дне карнавала в Ноттинг-Хилле

Скотленд-Ярд сообщил о 169 задержаниях на первом дне карнавала в Ноттинг-Хилле

Фото: REUTERS.

Полиция задержала 169 человек в первый день карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл в воскресенье, 31 августа. Об этом сказано в заявлении Скотленд-Ярда.

В полиции уточнили, что задержания провели по обвинению в хранении наркотиков и оружия, а также сексуальных правонарушениях и нападениях, в том числе на сотрудников экстренных служб. Большинство нарушителей задержали непосредственно на территории проведения мероприятия, еще 27 человек — по пути к нему.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится с 1964 года и считается крупнейшим уличным фестивалем Европы. Ежегодно его посещают более 1 млн человек. В дни мероприятия в Лондоне традиционно возрастает число преступлений, в том числе связанных с применением холодного оружия, а также наркотиками. Карнавал завершится 31 августа.