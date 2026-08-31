FT: Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по России Фото: REUTERS.

Американская газета Financial Times сообщает, что Илон Маск якобы не возражает против использования спутниковой системы Starlink украинскими беспилотниками для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Речь идет о поражении пусковых установок баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от линии фронта.

По данным журналистов, ранее предприниматель в разговоре с представителем Киева якобы заявил, что не видит препятствий для применения терминалов Starlink за пределами украинских границ. При этом Маск подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу носит политический характер и должно приниматься в администрации США. Собеседники издания уточнили, что бизнесмен переложил ответственность на Белый дом.

Откуда у западных СМИ появились такие сведения, остается неясным, поскольку официального подтверждения этой информации нет.

Важно подчеркнуть, что сам Илон Маск официально не одобрял Киеву применение спутниковой связи Starlink для атак по российской территории. Предприниматель неоднократно выступал против эскалации вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.