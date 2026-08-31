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НовостиАвто31 августа 2026 7:52

Мантуров: Четверть автопроизводства в РФ будет занята электрокарами к 2035 году

Правительство РФ утвердило обновленную Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года
Вениамин ЗАХАРОВ
Мантуров: Четверть автопроизводства в РФ будет занята электрокарами к 2035 году

Мантуров: Четверть автопроизводства в РФ будет занята электрокарами к 2035 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четверть автопроизводства в Российской Федерации будет занята электрокарами и гибридами к 2035 году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил, что правительство утвердило обновленную Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года.

В свою очередь министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин заявлял, что около четверти всех логистических операций в России будет беспилотной к 2035 году.