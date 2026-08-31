Супруги погибли в джакузи в Испании после «страшного шока» из-за неисправной установки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Супруги, тела которых ранее обнаружили в джакузи на арендованной вилле в Испании, скончались после остановки сердца, вызванной сильным шоком. К такому выводу пришли криминалисты после проведения экспертизы, сообщает Mirror.

Трагедия произошла в элитном жилом комплексе Кап-Блан неподалеку от Валенсии. Погибли 50-летний мужчина и его 45-летняя жена. Они отдыхали на курорте вместе с детьми 14 и 16 лет. В момент происшествия подростков не было на вилле. Они вернулись, когда родители уже были мертвы.

«Супруги перенесли остановку сердца, вызванную страшным стрессом», — приводят журналисты выводы экспертов.

На телах погибших обнаружили царапины. По предварительной версии, супругов могло затянуть в систему фильтрации или всасывающий механизм гидромассажной установки. Неисправность оборудования, предположительно, могла стать причиной трагедии.

Кап-Блан — элитный жилой комплекс с собственным пляжем и эксклюзивным сервисом, расположенный недалеко от маяка Кульеры.

Ранее в джакузи умер актер Мэттью Перри. Звезда сериала «Друзья» утонул в гидромассажной ванне.