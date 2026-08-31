АЦ ВЦИОМ: новости об СВО лидируют по популярности среди россиян Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Новости о специальной военной операции превосходят по резонансу новости в других сферах жизни. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Валерий Федоров в эфире радио «Комсомольская правда». Статья опубликована на сайте kp.ru.

«Наши коллеги из фонда «Общественное мнение» каждую неделю публикуют список тем, которые людей волновали на прошлой неделе. У нас тоже есть такой список. <...> Новости, связанные с СВО, на первом месте. Сильно превосходят по резонансу всё остальное», - рассказал Федоров.

По его словам, внутри новостей про СВО баланс поменялся. Он отметил, что если раньше в основном интересовали успехи ВС РФ и их продвижение, то теперь фокус внимания сместился в сторону попыток ударов ВСУ вглубь страны.

«Вот эти трагедии, они, к сожалению, приковывают гораздо больше внимания, чем, собственно, обстановка на линии соприкосновения», - добавил он.

Как ранее писал сайт KP.RU, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян чувствуют ответственность за судьбу своей страны и ощущают любовь к Родине.