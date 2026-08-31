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НовостиОбщество31 августа 2026 8:08

Московский суд начал банкротство бывшей сети спортивных магазинов Decathlon

Процедура банкротства Decathlon началась после заявления кредитора Андрея Таскина
Марк СОКОЛОВ
Московский суд начал банкротство бывшей сети спортивных магазинов Decathlon

Московский суд начал банкротство бывшей сети спортивных магазинов Decathlon

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства головной структуры сети спортивных магазинов Desport, которая ранее работала в России под брендом Decathlon. Суд ввел в отношении АО «Октоблу» процедуру наблюдения.

Основанием стало заявление кредитора Андрея Таскина. Права требования к компании ему ранее уступило ООО «Орбитекс». Суд признал заявление обоснованным и включил требования Таскина примерно на 19 млн рублей в реестр кредиторов «Октоблу».

Временным управляющим компании назначена Анна Прохоренко из ассоциации «Достояние». Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 10 февраля.

Проблемы у оператора Desport возникли не впервые. Еще в марте два кредитора заявили о намерении добиваться банкротства АО «Октоблу». Компания управляет российской сетью, созданной на базе бывших магазинов Decathlon после ухода французского ретейлера из страны.

Кроме того, в 2025 году Desport начала сокращать количество торговых точек в России. К середине августа сеть закрыла как минимум пять магазинов, после чего у нее оставалось 24 действующие точки. Осенью 2023 года, вскоре после перехода бывших активов Decathlon к новому владельцу, под брендом Desport работали 35 магазинов.