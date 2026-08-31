Московский суд начал банкротство бывшей сети спортивных магазинов Decathlon Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства головной структуры сети спортивных магазинов Desport, которая ранее работала в России под брендом Decathlon. Суд ввел в отношении АО «Октоблу» процедуру наблюдения.

Основанием стало заявление кредитора Андрея Таскина. Права требования к компании ему ранее уступило ООО «Орбитекс». Суд признал заявление обоснованным и включил требования Таскина примерно на 19 млн рублей в реестр кредиторов «Октоблу».

Временным управляющим компании назначена Анна Прохоренко из ассоциации «Достояние». Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 10 февраля.

Проблемы у оператора Desport возникли не впервые. Еще в марте два кредитора заявили о намерении добиваться банкротства АО «Октоблу». Компания управляет российской сетью, созданной на базе бывших магазинов Decathlon после ухода французского ретейлера из страны.

Кроме того, в 2025 году Desport начала сокращать количество торговых точек в России. К середине августа сеть закрыла как минимум пять магазинов, после чего у нее оставалось 24 действующие точки. Осенью 2023 года, вскоре после перехода бывших активов Decathlon к новому владельцу, под брендом Desport работали 35 магазинов.