Глава РСПП Шохин предложил трех китов вместо семи столпов в экономике РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил сформировать новую экономическую модель России на основе трех ключевых элементов — человека, частного бизнеса и инноваций. По его словам, такой подход может стать альтернативой концепции «семи столпов», которую ранее предлагали другие эксперты.

«Предложенные «семь столпов» можно трансформировать в «три кита» — развитие людей, бизнеса и технологий», — сказал он в беседе с РБК в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Шохин отметил, что ключевым ресурсом для развития является человек — как «первый кит», поэтому вложения в образование, здравоохранение, комфортную среду, инфраструктуру и возможности для саморазвития в итоге полностью окупаются. При этом «вторым китом» и важным фактором развития экономики он назвал частный бизнес. Предприниматели обладают высокой скоростью принятия решений, гибкостью и готовностью полностью вкладываться в свое дело, что создает значительные возможности для экономического роста.

«Третий кит», предложенный Шохиным, представляет из себя инновационные технологические решения. Глава РСПП выразил мнение, что они могут применяться во всех сферах, включая государственное управление, социальную сферу, предпринимательство, энергетику и инфраструктуру.

Ранее Шохин призвал остановить охлаждение экономики в России. По его словам, эффект охлаждения российской экономики нужно разворачивать в сторону устойчивого роста.