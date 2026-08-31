В Минобороны Румынии сделали заявление о войне с Россией

Глава МО Румынии Мируце исключил возможность нападения России на НАТО. Фото: Karlis Dambrans/Shutterstock/Fotodom

У России отсутствуют планы или намерения совершать нападение на государства, входящие в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце в интервью телеканалу Digi24.

«Я не верю, что у России есть намерение атаковать какую-либо страну НАТО, и эти дискуссии ведутся постоянно», — отметил глава румынского военного ведомства.

По его словам, разведывательные службы стран — членов Североатлантического альянса также не фиксируют никаких реальных признаков или подготовки к возможному вооруженному нападению со стороны Москвы.

Напомним, президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО. Глава государства отмечал, что Москва не планирует вмешиваться во внутренние дела европейских стран.