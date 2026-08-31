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НовостиОбщество31 августа 2026 8:45

Чуть не утонула на своей свадьбе: невеста самоотверженно бросилась в воду за упавшим гостем

Невеста прыгнула с теплохода в Большую Невку за упавшим в реку гостем свадьбы
Сергей КУДРИН
Невеста прыгнула с теплохода в Большую Невку за упавшим в реку гостем свадьбы

Невеста прыгнула с теплохода в Большую Невку за упавшим в реку гостем свадьбы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге один из счастливейших дней в жизни едва не стал трагедией. По реке Большая Невка шёл теплоход, на котором проходила свадьба. В какой-то момент один из гостей упал за борт, и невеста самоотверженно бросилась его спасать, прыгнув в воду. Правда, чуть не утонула вместе с ним, о чём сообщает "КП-Санкт-Петербург".

"В Петербурге сотрудники водной полиции спасли двух человек, упавших с теплохода в Большую Невку", - сообщили в транспортной полиции.

Известно, что молодой человек из Кировской области, которому было всего 20 лет, случайно упал за борт. 24-летняя невеста, которая приходилась ему родственницей, прыгнула следом, пытаясь его спасти. Однако свадебное платье, намокнув, стало очень тяжёлым и чуть не утянуло девушку под воду.

К счастью, полицейские, патрулировавшие акваторию, заметили произошедшее и быстро прибыли на место. Они бросили спасательные круги и помогли пострадавшим подняться на борт катера. Медицинская помощь никому из них не потребовалась. Спасённые выразили благодарность сотрудникам водной полиции.

Ранее KP.RU сообщил, что в ЛНР девушка спасла тонущего в реке ребёнка, но в итоге погибла - на берег вытащили только малыша.

Невеста выпрыгнула с теплохода в Большую Невку за упавшим в воду гостем свадьбы

Перепуганная невеста прыгнула в воду, чтобы спасти родственника