Отдыхающий сломал обе ноги, прокатившись на американских горках в Мадриде

Инцидент произошел 29 августа на аттракционе Batman Gotham City Escape в Parque Warner Madrid. Мужчина получил открытый перелом левой ноги и закрытый перелом правой. Фото: JesÃƒÂºS HellÃƒÂ­N/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Мадриде 49-летний посетитель парка развлечений сломал обе ноги во время поездки на американских горках. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на испанские экстренные службы.

Инцидент произошел 29 августа на аттракционе Batman Gotham City Escape в Parque Warner Madrid. Мужчина получил открытый перелом левой ноги и закрытый перелом правой. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего пострадавшего на вертолете доставили в мадридскую больницу 12 de Octubre.

После происшествия аттракцион немедленно остановили. Его работа остается приостановленной на время выяснения обстоятельств случившегося. Расследованием занимаются сотрудники Гражданской гвардии совместно с представителями парка.

По предварительной версии испанских СМИ, мужчина мог потерять сознание во время поездки, после чего получил травмы. При этом правоохранители пока не обнаружили неисправностей удерживающих систем и других элементов безопасности аттракциона. Окончательные причины происшествия устанавливаются.

Batman Gotham City Escape открыли в 2023 году. Американские горки достигают высоты около 45 метров, а скорость вагонов превышает 100 километров в час. Маршрут включает несколько разгонов и переворотов.

Немногим ранее в Башкирии девятилетний мальчик получил тяжелые травмы на карусели в парке аттракционов. Ребенок не успел занять место в кабинке перед запуском, после чего его отбросило в пространство между движущимся механизмом и ограждением. После происшествия мальчику потребовались операции и продолжительное лечение.