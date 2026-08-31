43 ребенка погибли на церемонии массового обрезания в Южной Африке. Фото: Dirk Bleyer/GLOBAL LOOK PRESS

В результате массовых церемоний обрезания в Южной Африке более 43 мальчиков погибли, а десятки получили увечья. Об этом сообщает Daily Мail.

Дважды в год в стране проводятся церемонии, известные как «Ульвалуко», цель которых — подготовить молодых людей по всей стране к обретению мужественности. В рамках этой церемонии мальчикам делают обрезание традиционные хирурги, у которых есть многолетний опыт.

Однако в ЮАР распространились и нелегальные школы инициации, где обрезанием занимаются неквалифицированные работники. Делают они это с помощью старых копьев, ножниц или бритвенных лезвий.

В 2024 году в результате зимних и летних ритуалов погибли 93 мальчика, 11 из них лишились органа. Некоторые «хирурги» проводили операции без анестезии. Согласно отчету, подготовленному по заказу правительства ЮАР, в период с 2021 по 2024 год 322 мальчика погибли, еще тысячи были госпитализированы, и им ампутировали конечности.

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