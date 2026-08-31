Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 августа 2026 9:12

Отряд кораблей Северного флота во главе с «Иваном Папаниным» отправился в поход

Экипажи кораблей Северного флота готовы к выполнению задач
Марк СОКОЛОВ
Отряд кораблей Северного флота во главе с «Иваном Папаниным» отправился в поход

Отряд кораблей Северного флота во главе с «Иваном Папаниным» отправился в поход

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин» отправился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отряд под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева покинул рейд Североморска. Помимо «Ивана Папанина», в него вошли большой десантный корабль «Кондопога», спасательное буксирное судно «Памир» и морской танкер «Сергей Осипов».

«Отряд кораблей и судов обеспечения под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева покинул рейд Североморска и вышел в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана», — заявили в военном ведомстве.

Начальник походного штаба, капитан 2-го ранга Александр Зиновьев сообщил, что экипажи готовы к выполнению поставленных задач. Во время похода моряки проведут несколько мероприятий, в том числе связанных с обеспечением безопасности судоходства по Северному морскому пути.

Перед выходом из Североморска экипажи кораблей и судов обеспечения прошли комплексную подготовку. Они также выполнили необходимые задачи в акватории Баренцева моря.

Ранее патрульный корабль «Иван Папанин» вошел в состав Военно-морского флота России. Церемония поднятия Андреевского флага состоялась в Североморске 5 сентября 2025 года. Корабль проекта 23550 предназначен для работы в арктических широтах и способен находиться в автономном плавании до 70 суток.