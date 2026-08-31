Отряд кораблей Северного флота во главе с «Иваном Папаниным» отправился в поход Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин» отправился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отряд под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева покинул рейд Североморска. Помимо «Ивана Папанина», в него вошли большой десантный корабль «Кондопога», спасательное буксирное судно «Памир» и морской танкер «Сергей Осипов».

«Отряд кораблей и судов обеспечения под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева покинул рейд Североморска и вышел в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана», — заявили в военном ведомстве.

Начальник походного штаба, капитан 2-го ранга Александр Зиновьев сообщил, что экипажи готовы к выполнению поставленных задач. Во время похода моряки проведут несколько мероприятий, в том числе связанных с обеспечением безопасности судоходства по Северному морскому пути.

Перед выходом из Североморска экипажи кораблей и судов обеспечения прошли комплексную подготовку. Они также выполнили необходимые задачи в акватории Баренцева моря.

Ранее патрульный корабль «Иван Папанин» вошел в состав Военно-морского флота России. Церемония поднятия Андреевского флага состоялась в Североморске 5 сентября 2025 года. Корабль проекта 23550 предназначен для работы в арктических широтах и способен находиться в автономном плавании до 70 суток.