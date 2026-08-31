Силы ПВО РФ за сутки сбили семь управляемых авиабомб и 766 беспилотников ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно защищать регионы страны от нападок киевского режима. За прошедшие сутки было сбито семь управляемых авиабомб, а также 766 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления военного ведомства, все происходило в период с воскресенья по понедельник. То есть, с 30 по 31 августа. Тогда российские системы противовоздушной обороны успешно отразили очередной ряд атак ВСУ. Так, удалось перехватить и уничтожить семь управляемых авиабомб, а также 766 беспилотников.

Немногим ранее российские средства ПВО уничтожили 239 украинских беспилотников за ночь над Черным морем и 15 регионами страны. Атака продолжалась с вечера 30 августа до утра 31 августа. Дроны были сбиты в том числе над Крымом, Курской, Ростовской, Белгородской, Брянской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Московским регионом.