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НовостиПроисшествия31 августа 2026 9:21

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Екатеринбург

В Екатеринбурге повреждены три многоквартирных дома из-за атак ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Екатеринбург

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Екатеринбург

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Екатеринбург. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, в городе повреждены три многоквартирных дома. Все жильцы эвакуированы, специалисты проводят обследование зданий.

Возгораний на пострадавших объектах не произошло, основной ущерб — выбитые стекла. Двое пострадавших получили осколочные ранения от разбитых стекол и находятся под наблюдением врачей. Еще двое получили легкое отравление продуктами горения, от госпитализации они отказались.

Эвакуированных жителей временно разместили в школах №156 и 131. Пункт временного размещения также развернут в культурном центре «Елизаветинский». На местах работают 115 человек и 37 единиц техники.

Кроме того, обломки одного из БПЛА упали за территорией логистического центра. Его заранее эвакуировали, пострадавших там нет.