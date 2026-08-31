Старенький Fiat с человеческими останками нашли на дне Рейна из-за обмеления. Фото: IMAGO/ EHL Media/Erik-Holm Langho

Фрагменты человеческих костей обнаружены в обломках автомобиля Fiat. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По информации источника, останки в автомобиле были обнаружены в связи с низким уровнем воды в реке Рейн в начале августа. Спустя несколько недель обломки подняли на поверхность, и в самом авто, как сообщил представитель полиции Бонна, нашли фрагменты человеческих костей.

Машина с человеческими останками. Фото: полиция Бонна

На данный момент полиция продолжает расследование, чтобы выяснить обстоятельства обнаружения. Сейчас нет никаких признаков дела о пропавшем человеке, которое могло бы быть связано с обломками автомобиля.

В полиции не исключили, что автомобиль мог находиться на дне Рейна в течение десятилетий. Предполагается, что найденный автомобиль Fiat относится к модели, выпущенной в период с 1976 по 1984 год. Также остается неясным, принадлежат ли фрагменты костей одному или нескольким людям.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Париже в водах Сены полиция обнаружила фрагменты человеческого скелета. Среди найденных частей тела оказалась нижняя челюсть с зубами.