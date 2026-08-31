Пожар произошел на производстве дронов для Польши и Украины в Скаржиско-Каменне Фото: REUTERS.

В Польше произошел пожар на предприятии WB Electronics, выпускающем компоненты для беспилотников, которые используются польской и украинской армиями. Об этом сообщает портал Onet.

Возгорание началось в ночь с 30 на 31 августа на заводе в Скаржиско-Каменне. Около 00:23 сработал датчик проникновения, после чего оператор охранной компании вызвал полицию. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного человека в балаклаве, который, предположительно, перелез через ограждение предприятия.

Недалеко от завода правоохранители обнаружили рюкзак и толстовку. К поискам привлекли кинолога со служебной собакой и беспилотник с тепловизором. На место также прибыли сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши и Службы военной контрразведки. Версия умышленного поджога пока не исключается.

Пожарные тушили огонь около двух часов. В момент происшествия предприятие не работало, поэтому пострадавших нет. Огонь возник рядом со складом, где находились электронные компоненты.

WB Electronics считается крупнейшей частной оборонной компанией Польши. На площадке в Скаржиско-Каменне производятся композитные и управляющие элементы для беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Украина возобновила переговоры с Польшей об обмене беспилотников на истребители МиГ-29. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что Киев подтвердил заинтересованность в передаче Варшаве дронов в течение ближайших двух лет. До этого обсуждение сделки фактически зашло в тупик.