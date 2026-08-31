Датчанин разбогател благодаря викингам: историческая находка весит десятки килограммов

В Дании местный житель обнаружил серебряный клад эпохи викингов общим весом 18,5 килограмма. Фото: nordjyskemuseer.dk

В Дании местный житель обнаружил серебряный клад эпохи викингов общим весом 18,5 килограмма. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

Находку сделали в Ребильде на севере страны во время работ в частном саду. Мужчина собирался обустроить новую террасу, однако примерно через полчаса после начала раскопок наткнулся на металлические предметы. Позднее выяснилось, что под землей находился крупнейший известный в Дании серебряный клад эпохи викингов.

Сокровище состоит примерно из 700 предметов и их фрагментов. Среди них серебряные слитки и браслеты, монеты, небольшой молот Тора и разрезанные серебряные изделия. Около 320 предметов весом 6,4 килограмма сохранились внутри глиняного сосуда, остальные находились рядом с ним.

Археологи относят клад к X веку. Среди монет обнаружены арабские дирхамы и англосаксонские пенни, что, по мнению специалистов, свидетельствует о широких торговых связях викингов. На одном из серебряных слитков также нашли руническую надпись.

По массе находка почти втрое превосходит прежний крупнейший датский клад серебра эпохи викингов — Теслевский, вес которого составляет около 6,5 килограмма. Обнаруженные ценности передадут Национальному музею Дании для дальнейшего изучения.

Ранее кладоискатели в Дании нашли редкие серебряные монеты начала XI века с изображениями Агнца и Голубя. Такие деньги чеканили при английском короле Этельреде II. Большинство известных экземпляров этого типа обнаружено именно на территории Дании, куда они, предположительно, попали в эпоху противостояния англичан с викингами.