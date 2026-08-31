Осужденные за живодерство хабаровчанки сменили имена и завели новых питомцев Фото: Борис КОКУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фигурантки резонансного дела о жестоком обращении с животными Алёна Савченко и Алина Орлова изменили жизнь после освобождения из колонии в 2019 году. Как сообщает SHOT, обе девушки сменили персональные данные и завели домашних питомцев.

Алина Орлова взяла новые ФИО, теперь её зовут Аделина. Покинув Дальний Восток, она проживала в Санкт-Петербурге, работала барменом, после чего перебралась в Москву. У 28-летней девушки живут далматинец и декоративный кролик, а в соцсетях она регулярно публикует кадры с собаками.

Её соучастница Алёна Савченко после неудачного брака заново сменила паспортные данные и стала Кристиной. Сейчас 27-летняя девушка ведет блог, включая закрытый канал с контентом для взрослых, а дома содержит шотландских кошек.

Напомним, фигурантки отбывали сроки в иркутской колонии за издевательства над десятками птиц и зверей. В 2016 году появились фото и видео, где девушки мучают кошек, собак и птиц. Следствие установило, что жертвами стали не менее 15 животных. Алёну Савченко приговорили к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы, Алину Орлову — к 3 годам и 10 месяцам. Краевой суд позже смягчил наказание: Савченко — на три месяца, Орловой — на десять дней.