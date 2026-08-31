Патрушев: Запад пытает подорвать экономические и оборонные усилия РФ в Арктике

Запад в Арктике и Антарктике предпринимает усилия по подрыву экономических и оборонных возможностей Российской Федерации. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Он добавил также, что западные страны всячески препятствуют формированию международной морской логистики и безопасности в Арктике.
Патрушев в эксклюзивном интервью с KP.RU обозначил ключевые направления развития отечественного флота на ближайшие десятилетия. В частности, в планы России входит серьезное развитие как военной, так и гражданской инфраструктуры в Арктическом регионе.
Ранее Патрушев рассказал, как Москва ответит на любое военное посягательство на Калининградскую область. Он подчеркнул, что такие действия повлекут за собой немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств.