Мирошник: сотни складов ВСУ размещены в жилых домах и соцобъектах Фото: REUTERS.

Сотни военных складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) размещены в подвалах жилых домов, а вооружение перевозят на гражданском транспорте. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, Киев использует местных жителей как «живой щит».

«Вооружение продолжает перевозиться в гражданских грузовиках и по соседству с пассажирскими поездами», — отметил он.

Дипломат прокомментировал недавний крупный пожар и детонацию боеприпасов на складе ВСУ в селе Милая Киевской области, факт размещения которого в жилой застройке признал Владимир Зеленский. Мирошник охарактеризовал это признание как «второй за месяц официальный случай» раскрытия украинской стороной военных объектов в гражданских зонах.

По словам представителя МИД, в селе Милая и городе Вишневое были сосредоточены крупные запасы ракет и дронов. Как отметил дипломат, киевские власти были вынуждены подтвердить этот факт лишь потому, что на фоне мощного «фейерверка» отрицать очевидное стало невозможно.

Напомним, Зеленский сделал вид, что не знал о размещении склада с оружием среди мирных. Он заявил, что якобы собирается наказать разместивших военный склад вблизи домов в Миле.