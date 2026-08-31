Врач назвал цветы, которые можно подарить человеку с аллергией

Для аллергиков лучше выбирать молодые, нераскрывшиеся бутоны. Фото: Shutterstock.

Цветы могут стать причиной неприятных симптомов у аллергиков, однако отказываться от красивых букетов необязательно. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, какие растения реже вызывают аллергические реакции. Об этом пишет NEWS.ru.

«Есть много красивых и безопасных вариантов букетов для аллергиков. Я бы рекомендовал обратить внимание на орхидеи. Их пыльца склеена в плотные восковые комочки, которые не рассыпаются в воздухе. Альстромерии – хороший выбор», – пояснил врач.

Умнов отметил, что эустомы и густомахровые розы подходят аллергикам благодаря нелетучей пыльце, которая у роз скрыта под множеством лепестков. При этом специалист советует выбирать сорта с легким и ненавязчивым запахом.

При составлении букета аллергикам также стоит отдавать предпочтение молодым, еще не полностью раскрывшимся бутонам. Чем меньше в композиции летучей пыльцы и сильного запаха, тем ниже вероятность нежелательной реакции.

Ранее научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Елена Латышева назвала лилии, гиацинты, хризантемы и каллы одними из самых аллергенных цветов.