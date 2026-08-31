СВР: Запад уже готовит заявления о непризнании итогов выборов в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После выборов в России ПАСЕ и Европарламент готовят заявление. Запад готовится не признавать результаты. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки РФ.

Отмечается, что Запад продолжает работать над дестабилизацией ситуации в стране. ЕС реализует масштабную стратегию по выборам.

«Европейские так называемые поборники законности и демократии поставили перед собой двоякую задачу: помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании», — говорится на официальном сайте ведомства.

До этого россиянам говорили о важности проведения выборов в Госдуму РФ. Президент России Владимир Путин отмечал, что именно благодаря выборам может решиться будущее страны на ближайшие несколько лет. Президент подчеркнул, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства.