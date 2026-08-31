В Запорожской области от удара дрона ВСУ погиб мужчина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Запорожской области за сутки в результате атак беспилотников ВСУ погиб местный житель и несколько мирных граждан получили ранения. Трагедии произошли при обстрелах гражданских автомобилей и объектов в разных округах региона. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Губернатор рассказал, что за прошедшие 24 часа были зафиксированы новые целенаправленные удары противника по мирным населенным пунктам и гражданской инфраструктуре. К сожалению, в результате этих атак есть пострадавшие и один погибший.

В Приазовском округе дрон атаковал три грузовых машины, в результате чего ранения получили два человека. Неподалеку от села Скельки беспилотник повредил легковой автомобиль, в котором находилась женщина 1962 года рождения – она также пострадала. В Токмакском округе повреждения получили две машины, ранения диагностированы у мужчин 1960 и 1975 годов рождения.

В том же Приазовском округе под удар дрона попал гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина 1973 года рождения. От полученных повреждений он скончался на месте.