Не менее 8 человек погибли в результате взрыва на заводе петард в Индии Фото: REUTERS.

В индийском штате Уттар-Прадеш на границе округов Прайаградж и Каушамби прогремел мощный взрыв на заводе по производству петард. Трагедия произошла на территории, подконтрольной полицейскому участку Пипри, в понедельник. По предварительным данным, жертвами инцидента стали не менее восьми человек, еще несколько рабочих получили ранения, сообщает Times of India.

На месте происшествия сейчас работают спасатели, ведутся поисково-спасательные мероприятия. Высокопоставленные сотрудники полиции уже прибыли на предприятие, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Детали произошедшего уточняются, дополнительная информация ожидается позже.

Это не единственный подобный инцидент за последнее время. Ранее в Китае, в провинции Хунань, также произошел взрыв на заводе фейерверков, где число погибших достигло 21 человека. Как сообщило Центральное телевидение КНР, тогда травмы различной степени тяжести получил еще 61 человек.