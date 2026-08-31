Россияне могут вернуть деньги за платные кружки и секции детей: как это сделать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Работающие родители могут вернуть до 14,3 тысячи рублей в год за платные кружки, секции и дополнительные занятия ребенка. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Право на социальный налоговый вычет есть у родителей, опекунов и попечителей, которые платят НДФЛ. Главное условие — организация, где занимается ребенок, должна иметь лицензию на образовательную деятельность.

«При ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 14,3 тысячи рублей на каждого ребенка», — сказал Свищев.

Максимальная сумма расходов на обучение, с которой предоставляется вычет, составляет 110 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Этот лимит общий для обоих родителей. Получить возврат можно за занятия музыкой, рисованием и иностранными языками, подготовку к школе в детском саду и другие образовательные программы в государственных и частных учреждениях.

При этом вычет распространяется именно на образовательные услуги. Вернуть налог за присмотр и уход за ребенком, питание или коммунальные расходы детского учреждения нельзя.

Право на вычет сохраняется до совершеннолетия ребенка, а если он продолжает учиться очно — до 24 лет включительно. Для оформления необходимо проверить лицензию учреждения и получить справку об оплате образовательных услуг. Затем заявление можно направить через личный кабинет налогоплательщика или оформить возврат через работодателя.

Свищев отметил, что с 2024 года процедура стала проще: вместо набора чеков достаточно справки об оплате. В 2026 году также можно заявить вычет за расходы, понесенные в предыдущие годы, с учетом установленного законом срока.

Ранее россиянам напомнили, что в 2026 году социальные налоговые вычеты доступны не только за образование, но и за лечение и занятия спортом. Для обучения ребенка действует отдельный лимит расходов в 110 тысяч рублей в год на каждого, общий для обоих родителей.